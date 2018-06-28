〈北部〉拉拉山採果 日本部落客喜歡

2018-06-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕為爭取來台日本觀光客的市場，市府觀光旅遊局主動出擊，將於七月二日至五日前往日本推銷桃園市，今年以「桃園でみつける異国のNIPPON」（桃園也可以尋找日本異國風情）為主題，結合「探尋日本記憶」概念帶出景點故事，昨天的行前記者會邀請三名日本部落客分享他們對桃園的旅遊印象。

觀旅局將赴日行銷觀光

觀光旅遊局整合桃園捷運公司、168 inn旅館集團、住都大飯店、桃禧航空城酒店、富立登國際大飯店、福緣山莊、阿美米干、政豪旅行社、萬客隆旅行社等業者，將於七月二日起連續四天在東京惠比壽舉辦「桃園旅遊推介會@東京」， 現場將由部落客們分享來桃園旅遊的所見所聞，希望透過旅遊故事強化日本人對桃園的觀光印象。

觀旅局昨安排前原和裕、MISA、平山SAKI等三名日本知名部落客，分享他們在桃園的旅遊印象。前原和裕說，他首次造訪拉拉山，發現很多景色都有點像日本，異國景象中又帶著熟悉的感覺，讓他感覺非常舒服，尤其對拉拉山的採果體驗更是印象深刻，很想推薦日本的朋友也能到桃園親自感受。

MISA、平山SAKI也說，搭乘機場捷運旅遊，很像是在日本的「途中下車之旅」，沿線很多特色店家，都有著不同魅力，讓人忍不住拿起手機拍照紀念，希望把他們在桃園的美好經驗告訴日本的粉絲。

觀旅局長楊勝評表示，推廣活動結合「探尋日本記憶」的概念，帶出景點故事，而桃園市的桃園神社、大溪老街與拉拉山神木區等，許多景點都融合著日本色彩，希望透過兩地人文景觀的相似性，串起旅遊的記憶點，吸引日客造訪桃園。