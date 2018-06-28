〈北部〉（桃園）中成等3里請命 市長允諾埤塘建公園

2018-06-28

10月動工 明年1月完工

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區中成、西埔、中埔三里周遭沒有公園綠地休閒場所，經多名議員請命，市府規劃將附近的二之十三號埤塘闢建環埤步道，長一○七五公尺，市長鄭文燦昨前往現勘，宣布將以一千八百萬元闢建埤塘公園，預計十月開工，明年一月完工啟用，提供民眾更好的休憩空間。

鄭文燦昨在現場向前來關心的里民表示，二之十三號埤塘占地七．五公頃，第一階段工程將以環埤步道等景觀美化工程為主，第二階段將與桃園農田水利會協商，對永安路一一四三巷進行拓寬工程，該巷道為埤塘養護道路，現況只有三米寬，拓寬後可解決人車爭道問題，提高里民出入安全。

鄭文燦說，埤塘公園將設置環埤步道、休憩座椅、景觀照明燈、休憩涼亭並種植景觀植栽，讓中成、西埔、中埔里的市民能自在的在公園周邊散步或慢跑，也會透過區公所以符合傳統地名特色為原則，彙整地方意見後定名，提供鄉親更好的活動空間。

千米水岸步道 優閒賞鳥

工務局長黃治峯指出，這處埤塘堤頂步道目前為普通的砂石路面，工程規劃鋪設透水磚人行步道，並於步道旁設置休憩涼亭及座椅，以提高里民使用的舒適度，而埤塘內有常見白鷺、夜鷺（俗稱暗光鳥）等鳥類棲息，也將設置導覽解說牌，讓埤塘具有環境生態教育功能。

黃治峯表示，埤塘周圍空曠風大、環境惡劣，植物生長不良，因此也規劃種植埤塘周邊常見野草如小蓬草、皺葉酸模、藜及地錦等，讓植物自然蔓生於步道駁坎，步道旁也會種植苦楝、烏臼等埤塘常見喬木，不僅有別於都會公園特色，也可大幅降低未來維護管理費用。

鄭文燦說，市府在桃園區積極推動公園新設及改善，包括二之五號埤塘（祥鷺埤塘生態公園）、下埔子溪旁的自強親子公園、兒二十（敬安親子公園），擴建中路環保公園及大有梯田生態公園，風禾公園則進行水質改善及設施活化，提供桃園區民眾更多休閒空間。