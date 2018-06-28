〈北部〉電子輓聯搞烏龍 已故議員列名哀悼

2018-06-28

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣已過世近兩年的縣議員楊政誠，還能出現羅東壽園電子輓聯為亡者哀悼，喪家與參與告別式親友都認為「太誇張」；直批主管壽園的羅東鎮公所，不只「螺絲鬆了」而是「掉了」；不過，鎮公所澄清，該輓聯是喪家委託殯葬業者自製及播放，與壽園無關。

宜蘭市陳姓男子昨到壽園參加張姓友人告別式，場面肅穆哀戚，電子輓聯像「跑馬燈」走換，有各政要民代弔詞表示哀悼。陳說，電子輓聯都是壽園透過系統事先準備完成，告別式播放時突然跳出一張「老成凋謝」輓聯，署名宜蘭縣議員「楊政誠」等人敬輓。

陳說，楊政誠病逝近兩年，竟然還能「復活」出現在告別式送行，難道壽園電子輓聯系統都不用更新，一點都不盡責，對亡者與喪家也不尊重，不只楊政誠，宜蘭縣議員黃適超去年十一月出任副縣長，壽園「殿圮靈光」的電子輓聯，頭銜仍是「宜蘭縣議員」。

羅東鎮公所︰殯葬業者誤植

「真的嗎？楊政誠議員都過世那麼久了！」羅東鎮公所接獲反應也嚇一跳，表示會徹查，到底是壽園（羅東殯葬所）？還是民間殯葬業者疏失？如是是系統錯誤會立即改正，也對喪家表示歉意。經了解後，公所澄清搞烏龍的輓聯是殯葬業者誤植，與壽園無關。

鎮公所表示，公所早有制式電子輓聯，與烏龍輓聯式樣截然不同，對於各級民意代表動態，都會隨時掌握並即時更新，壽園提供告別式場地出借，但不能強迫使用制式輓聯，喪家還是可以委託殯葬業者自製電子輓聯播放，為免類似情事再次發生，公所將進行把關，並請殯葬業者下載壽園電子輓聯使用。