〈北部〉花蓮災民永久屋遲未動工 縣府︰變更設計

2018-06-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府協助二○六震後災民興建永久屋，四月廿六日舉行「希望工程安心住宅」動土後，迄今已經二個月卻未見動工跡象，八百多坪基地面積仍是一片荒土。花蓮縣政府建設處表示，部分住戶提出調整需求，目前辦理變更設計，待完成後就會立即動工。

動土二個月 基地仍是荒土

占地八百多坪的「希望工程安心住宅」，四月底舉行動土儀式，縣府號稱將以「最短時間」，完成永久屋規劃設計及興建，力拚一年內完工，但事隔二個月，工程進度與動土前一樣，「停留在整地階段」，連設計圖也未公開，跳票傳聞不斷。

縣府︰朝一年完工目標邁進

縣府建設處長鄧子榆說，永久屋房屋規格共分五至六種，總計四十三戶入住，將蓋四十四間，其中因一名住戶坪數較大，超出規格範圍，經協調後，改以相同規格，設計為二間住宅，另因有多名住戶對原設計提出需求建議，已推派數名住戶代表與建築師溝通，辦理變更設計中。

他強調，永久屋依舊朝向一年完工目標邁進，只要住戶與建築師達成共識後，縣府將在行政程序上給予最大協助，若後續營造順利並能按照計畫進行，仍有機會可在一年內完工。

縣府表示，建案是由住戶直接委託廠商建造，縣府角色僅提供土地及經費，因屬「私人案件」，縣府立場不便對外公布相關細節及變更設計等資料。

雲門翠堤陳姓受災戶說，選擇入住四十坪住宅，與原本屋子大小相同，因政府已確定協助幫忙建造永久屋，興建時程並不是重點，希望能夠依各住戶需求，蓋出符合期待並可永久居住的房子，希望外界不要過度揣測，讓災民安心成家。

「希望工程安心住宅」選址花蓮新城鄉北埔火車站北側、民有路旁，基地面積約八百八十四坪、總樓地板面積一千六百多坪，依計劃將建造地上五層、地下一層，合計二棟的集合住宅，並分成十五、廿、卅、四十及五十坪等大小。

建物重建經費部分，花蓮縣善款管理委員會暫定匡列七億元善款，用於土地購買、災民建物興建及補償金發送，永久屋的建物部分將採實報實銷，目前均以每坪十一萬元編列。