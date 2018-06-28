〈北部〉去年才啟用 龍潭行政園區草枯了

2018-06-28

〔記者許倬勛／龍潭報導〕佔地四．八公頃、花了四億元打造的龍潭行政園區去年十月風光啟用，但當地居民發現，園區前的植被疏於照顧，不僅草皮崎嶇不平，植草也近半枯萎、景觀殘破，錢都白花了；另外，鄰近的龍潭運動公園因建置礫間帶淨水系統，到處塵土飛揚，負責管理的龍潭區公所與市府環保局皆表示，會派員加強維護，近期內改善。

當地居民指出，行政園區落成後，綠地景觀缺乏專人養護，消防隊、區公所前的草皮近半枯萎，大片植被光禿禿的猶如被狗啃過一般，實在很掉漆。

市議員徐玉樹昨前往現勘，發現龍潭區公所周邊綠地沒有澆水設備，也沒有定期養護，草地本應平整且綠意盎然，卻呈現崎嶇、枯萎模樣，相關單位明顯未盡管理養護責任。

此外，距離園區不遠的龍潭運動公園內有處大草坪，常有民眾此打槌球、休憩，但市府環保局正在此施作礫間帶淨水系統，卻造成塵土飛揚，讓公園內的民眾大為詬病。市議員張肇良說，礫間帶淨水系統可改善龍潭大池優養化問題，施工卻未考量在此活動的民眾，建議設置擋土措施改善。

公所︰疑因大雨根爛 會加強養護

龍潭區公所對此表示，園區前方草坪周圍設有澆水設施，每天都派員灌溉，植被枯萎的原因可能是端午期間的大雨造成土壤積水，後因烈日曝曬，導致植栽根部腐爛而枯萎，會加強養護；市府環保局表示，運動公園礫間帶工程工區因暫時堆置土方，而造成揚塵，近日會以防塵網覆蓋，並設置洗車平台，也會增加灑水頻率，降低揚塵污染。