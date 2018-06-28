〈中部〉保時捷展示店 又被砸毀落地窗

2018-06-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕上月二日才因買賣汽車糾紛，被朱姓男子駕駛凱燕豪車撞入營業廳的保時捷台中展示中心，昨晨又被人砸毀七片落地窗玻璃，報復或警告意味濃厚。人在柬埔寨的朱男否認涉案，該展示中心則維持一貫態度，拒絕任何說明；警方調查顯示，是三名手持鐵鎚鈍器的年輕人所為。

記者昨打電話向被暱稱「凱燕哥」的朱男求證，他說，他尚未與保時捷台中展示中心和解，「對方就是那種態度，我能怎麼辦？」他懷疑被砸原因是賣車態度太差勁與高傲，惹惱「網路上的正義使者」或其他車主。

位於南屯區文心路、公益路口的保時捷台中展示中心，上月二日被朱男駕駛凱燕汽車衝入展示廳而聲名大噪。朱男指動機是難忍對方惡劣的賣車態度，他去年預訂市價七百多萬元、有4D底盤配備的豪華獵旅車，汽車抵台後卻沒有4D底盤；更讓朱男氣憤的是，該展示中心竟寄存證信函給他，要求他履行購車契約，否則要沒收兩百多萬元訂金，警方依恐嚇與毀損等罪嫌法辦，目前官司尚無進展。

昨晨四時許，該展示中心又被三名歹徒砸毀落地窗玻璃，展示中心向警方表示，除了朱男之外，近期沒有其他糾紛。

四分局大墩派出所指出，已知三名戴口罩的年輕人，共乘一輛白色國產車，手持類似鐵鎚的鈍器犯案，未使用槍械；落地窗是頗厚的安全玻璃，三人對每片玻璃各揮擊三、四下擊毀，犯案時間僅一分鐘，共砸毀七片。至於「凱燕哥」是否涉案？警方強調，沒有證據可以連結到朱男。