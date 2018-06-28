〈中部〉台中國際機場 發生首起死亡車禍

2018-06-28

83歲婦人遭公車輾斃

〔記者張軒哲／台中報導〕台中機場升格國際機場發生候車站首宗死亡車禍！八十三歲陳姓婦人，前日上午搭乘從台中慈濟醫院往梧棲漁港的一二三號公車，陳婦在台中機場公車候車站下車，張姓駕駛要倒車迴車離去時，不慎輾過陳婦，經送醫急救仍不治，張男訊後被依業務過失致死罪嫌移送法辦。

一二三號公車是潭子、大雅區居民往返清水跟港區的交通工具，離峰時間乘客不多。二十六日上午十時三十分，陳婦在台中機場站下車後，小跑步經過車前、準備進入站區，卻發生意外；張姓司機驚覺撞到人，趕緊煞車查看後照鏡，確認撞到老婦人後，旋即下車查看。陳婦被送往梧棲童綜合醫院急救，但顱內嚴重出血，經急救下午仍告不治。

張姓司機供稱，婦人位在車右後照鏡下方的視覺死角，當時沒看到人，倒車正好要轉彎才會發生意外。仁友客運總經理李銘淦表示，張男去年十二月到職，平日表現良好，公司已與陳婦家屬達成初步和解。

台中國際機場公車候車站區被質疑設計不良，平日並無站務人員在站區指揮，才會發生意外。當初台中機場並不是依國際機場設計，除了腹地太小，導致大型車迴轉不易，升格後公車路線大增，團客遊覽車也在此接駁遊客，主要是無站務人員協助維持交通導致意外。