〈中部〉為台奉獻47年 美籍神父獲頒身分證

2018-06-28

長期關懷弱勢 籌組物資銀行

〔記者張軒哲／台中報導〕有你真好！來台服務奉獻近半世紀的七十五歲美籍神父安德森，長期關懷弱勢家庭及慢飛天使，動員教友收集民生物資，籌組物資銀行，創立「圓的成長中心」。他定居台灣四十七年，經行政院核准歸化取得我國國籍，成為台中市第二位因特殊功勳歸化國民的神父。市府昨派員於沙鹿天主堂頒發身分證，感謝他對台灣的無私奉獻。安德森在高雄與南投服務期間的教友也一同見證喜悅。安德森並以閩南語大聲說：「我是正港的台灣人。」

安德森來自美國密西根州，屬於瑪利諾教會體系，一九七二年二十九歲時來台傳教，先在台中學台語，之後到彰化縣員林一帶的教會服務三年多，也教台灣民眾英語；之後到台北學習一年國語，並到台中市區的教會服務半年。他將人生最精華的青壯年歲月都奉獻給高雄五甲耶穌聖體堂，在高雄定居長達三十二年，屆七旬高齡至南投市擔任神父三年多，兩年前轉至沙鹿天主堂服務至今。

中市第二位殊勳歸化外籍人士

安德森長期關懷照顧弱勢家庭，熱心公益，是繼美籍神父曾顯道之後，台中市第二位殊勳歸化為市民的外籍人士。他在南投服務期間，經常關心小兒麻痺患者陳耀民，也領洗陳耀民為教友，昨日兩人在會場相見歡。

南投市天主教協進會前會長簡金秀說，安德森長年扶幼濟貧，很多弱勢民眾受他照顧，他雖轉至沙鹿服務，多名教友仍相偕見證他成為台灣國民的時刻。

安德森用流利的國台語致詞，他先以閩南語大聲說：「我是正港的台灣人。」再細數剛到員林下鄉傳教的趣事，認為台灣豐厚的人情味，即使信仰不同，民眾仍熱情相待；他樂觀指出，自己早就是台灣的一份子，但有身分證很開心，以後洽公方便多了。