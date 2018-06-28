〈中部〉花博「囍香逢館」 打造糕餅文化園區

2018-06-28

市長允徵收附近公園用地推動

〔記者歐素美／台中報導〕市府建設局在花博豐原園區打造仿西班牙建築的「囍香逢館」，供糕餅文物展示，白牆拱廊充滿異國風情，宛如「小白宮」。市議員翁美春積極爭取利用「囍香逢館」設置糕餅博物館，並升級糕餅文化產業園區，獲市長林佳龍支持，允諾日後將協調徵收附近公園用地，朝「糕餅文化產業園區」推動。

原建築老舊 市府斥資1700萬整修

建設局長黃玉霖表示，「囍香逢館」前身為豐原扶輪館與北湳里民活動中心，因建築老舊及使用率不佳，市府經協調後，斥資一千七百萬元，整合兩棟建築，重新拉皮、刷上白漆，改造成仿西班牙的建築。白色的牆面，搭配中庭草皮及綠樹，加上二樓拱形廊窗，充滿異國風情，令路過民眾驚艷，讚譽有如「小白宮」。

未來結合竹跡館 擴大園區規模

都發局表示，「囍香逢館」在後花博時期，二樓將歸還原單位使用，一樓則保留做為糕餅博物館。翁美春日前在議會質詢時，爭取將糕餅館升級為糕餅文化產業園區。市長林佳龍當場允諾，未來將結合企業展館「竹跡館」，並整合糕餅、木藝、漆器及納入體驗ＤＩＹ與食農教育等層面，朝「糕餅文化產業園區」推動；甚至透過都市計畫變更，徵收附近公園用地，擴大園區規模。

翁美春表示，糕餅博物館是她在本屆議員選舉時，和林佳龍共同提出的政見，隨著花博建設，糕餅館已見雛形，市長並帶來升級為「糕餅文化產業園區」的大利多，更期盼花博為豐原小吃及糕餅等伴手禮，帶來大量商機。