〈中部〉鹿港龍王祭 攝影師老照片有溫度

2018-06-28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕用老照片來為鹿港寫歷史！在彰化鹿港鎮草港地區經營「清溪照相館」的業者鐘清溪，今年端午節前後在地方社群網站PO出不少鹿港老照片，讓人拍案叫絕，尤其是福鹿溪拔河的經典畫面，鐘清溪PO出了一九八一年與二○一八年的隔岸拔河對照圖，讓許多臉友都為之驚嘆，只能「按讚」表示佩服！

「這一切的開始，都是孫子教我用臉書！」鐘清溪表示，他拿相機超過五十年，後來又經營照相館，有太多的老照片，孫子教他使用臉書，他發現臉書就是「文字加上照片」，剛好他所拍攝、保存的老照片非常多，就開始上網PO老照片。

鐘清溪表示，年輕時因喜歡拍照，工作存款就跑去買相機，拿著相機四處拍照，進入陸戰隊後，剛好有司令來視察，連長得知他會拍照，派他全程記錄，成為陸戰隊的的攝影兵，風光的拿著相機，在各地的陸戰隊營地「趴趴走」，在退伍後，就在草港一帶開設照相館。

今昔對照圖上傳 網友驚嘆

鐘清溪說，許多老照片的一貼出來迴響很大，尤其是今昔對照圖，早年福鹿溪的土堤，經過整治變成水泥，沿岸的房子也增加了，最令人感動的是，有人在老照片看到自己或是家中長輩，專程到相館希望保留老照片做紀念，他都會讓對方存檔留念，對身為攝影工作者來說，能夠用相機記錄家鄉的人事物，就是最有意義的事。

有助申請無形文化資產

彰化縣文化局長陳文彬表示，「鹿港龍王祭」和拔河等民俗活動，都屬於「鹿港慶端陽」的一部份，目前「鹿港龍王祭」已申請無形文化資產，將在下個月進交文資大會審議，未來也能進一步研究調查，蒐集相關史料、口述歷史與老照片，而鐘清溪所拍攝的拔河及其他民俗活動老照片，將正好可做為補充，對於提報工作甚有助益。