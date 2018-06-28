〈中部〉6月雨遊客銳減 南投推觀星攀樹挽人氣

2018-06-28

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕暑假將在本週六展開，南投縣因下了近半月的雨，讓遊客擔心路況而還在觀望是否到南投縣遊玩，惟目前縣內除台廿一線新中橫公路一一五K、一二四K有施工外，其餘路況大致正常，七月起暑假旅遊旺季，將有觀星、玩水、森林探索等活動，希望衝出一波旅遊潮。

這半個月的雨，溪頭、日月潭和玉山塔塔加園區受到衝擊較明顯，溪頭園區表示，六月份到昨日，比上個月少了一萬人，營收下滑百萬；日月潭則是端午連假較有影響，連假第二天原本是出遊高峰，但今年則比去年同期少了一萬人次。

玉山塔塔加園區，同樣受降雨影響，假日人潮剩不到三成，連帶使得前往玉山園區必經的信義鄉農會梅子夢工廠，營業額減少四成。

暑假旺季 觀光處：訂房率會回溫

不過，本週起天氣逐漸穩定，且前一波的連續下雨，縣內觀光區交通狀況仍很正常，縣府觀光處有信心即將來臨的暑假，各觀光區的訂房率會回溫。

搶商機 七月起活動一籮筐

為了吸引親子暑假同遊，縣內各景點在暑假推出的活動很多樣，其中杉林溪、溪頭，清境、日月潭向山，以及猴探井天空之橋，從七月到十月都有觀星活動。而杉林溪近期也有賞螢與繡球花展，信義鄉則有東埔溫泉，讓遊客泡湯玩水。

此外，日管處所轄的水里鄉也有玩水節系列活動；集集鎮則有仲夏「樂」之夢的音樂活動，魚池鄉頭社也有絲瓜農產遊程，並陸續有單車、路跑、健行等大型活動，可望滿足各族群的需求。

位在仁愛鄉的中興大學惠蓀林場則針對國小三至六年級學童開辦森林探索營，從七月廿三日至八月十一日，一梯次五天四夜，課程包括攀樹、定向活動、夜間與晨間生態觀察、步道導覽等，攀樹一向是營隊超人氣挑戰活動，深受小朋友喜愛。