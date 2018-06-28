〈中部〉阿里山森鐵復駛首班 載客僅3成

2018-06-28

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山森林鐵路主線（嘉義至十字路）今年初四度脫軌後，停駛檢整到昨天復駛，但首班列車載客率不及三成，有關單位將加強宣傳搭乘遊憩，嘉縣觀光業者樂見小火車在暑假旺季前復駛帶動商機；七月一日起，森鐵移由林務局「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」營運，當天上午十點在原嘉義製材所動力室揭牌運作。

7月1日移撥林務局營運

森鐵復駛首班列車僅載運三十名遊客，與滿座一○八人差距大，對此，台灣鐵路管理局森林鐵路管理處營運組長簡信立說，已在臉書粉絲頁宣傳復駛訊息，希望吸引更多人訂票搭乘；奮起湖紀念品業者胡蓮安說，暑假是旅遊旺季，森鐵能在此時復駛，讓店家鬆了口氣。

將出任首任林鐵文資處長的現任嘉義林管處長黃妙修說，阿里山森鐵將著重郵輪式列車營運，結合沿線車站聚落，讓旅客能在每站由社區居民導覽，打造阿里山林業文化及旅遊帶；她表示，林鐵文資處也將強化鐵道沿線與嘉市林業資產的保存活化工作，如竹崎車站、阿里山貴賓館、北門驛、嘉義營林俱樂部、原嘉義製材所、檜意森活村等，達到鐵路永續經營。

移撥後福利 員工仍有疑慮

部分森鐵員工對改制移撥後的福利、工作權益仍有疑慮，林務局昨再辦三場員工權益說明會，森鐵處北門站站務長陳有堂在會中直陳，新進員工起薪二萬三千六百八十元，「低薪留不住人」；行政職員蘇昱嘉澤說，還不知道會被派到哪個單位，質疑林務局未積極與員工協調新的工作內容。

林務局︰增績效獎金 優於台鐵局

主持說明會的林務局長林華慶回應，員工新職務於七月一日移撥後，由主管交派；員工薪資、獎金、國民旅遊卡等待遇與福利，都比照現行制度，新增績效獎金，優於台鐵局。