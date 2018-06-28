〈中部〉花生農損6％？ 雲林將重新查報

2018-06-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣本季花生受豪雨影響收成欠佳，加上盤商不進場收購，價格一路下滑，但農政單位花生報損卻僅六％，農民痛罵查報不實，要求啟動災害補助；縣府表示已請各公所重新查報，爭取相關農損救助。

縣府︰彙整呈報 爭取農損救助

縣府農業處長張鴻猷表示，各公所速報情形以土庫鎮、北港鎮、崙背鄉、元長鄉等有明顯災情，縣長李進勇已指示列入農損調查情況，各公所從速從簡重新查報，彙整後再轉請農委會專案認定，爭取農損救助。

立委張麗善昨天偕同土庫鎮農會總幹事黃萬聰、元長鄉農會總幹事李美容、虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠等人與十餘名農民，陪同農糧署中區分署長王安石等官員查看花生採收情形。

全面減產2成 農民借貸復耕

張麗善指出，根據農民陳情粗估花生產量全面減少一至二成，部分地區田因果莢黑斑病情嚴重，減產四到五成，嚴重者甚至高達六成，加上收購價格低，農民血本無歸，還得向農會借貸才能復耕。

張麗善痛罵農委會主委林聰賢至今還神隱，除了花生價格不升反降，所有農產品都面臨產銷失調，農民「挫咧等」，農委會不應讓農民面對天災時血本無歸，還要加上「人禍」肆虐。

泡水爛果多盤商不收 價慘跌

張麗善指出，七年前也曾因氣候因素，導致大面積花生泡水發黑、發芽、爛掉，當時農委會主委陳武雄啟動花生專案災害補助，每公斤廿元收購，農委會不要再「睡」了，儘速啟動災害專案補助。

王安石強調，根據各公所災害申報，雲林縣花生災損約六％，未達廿％補助標準所以未納入；現場農民隨即到田間拔起花生大多是爛果，甚至沒有結果，質問官員六％的數據怎麼來的？

黃萬聰指出，正常一分地可收成六百到八百台斤，去年每台斤還賣出四十元，今年均價連廿元都沒有，不少農民到農會領錢或借錢才能復耕。