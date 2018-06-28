〈中部〉綠川三期整治 預計年底發包

2018-06-28

二期施工中 預計年底完工

〔記者歐素美／台中報導〕市府水利局整治綠川第一期上游河段，成功打造「新盛綠川水岸廊道」，吸引國內外遊客來訪，人潮絡繹不絕，為進一步推動全流域治理，綠川第二期（南區復興路至愛國街段）也在施工中，預計年底完工；綠川第三期（南區信義南街至大明路段）則獲中央前瞻水環境計畫補助，正進行規劃設計，預計年底發包，將結合鐵道、園道及水道景觀設計，打造水域生活新空間。

水利局表示，綠川第一期整治成功，相繼獲得行政院長賴清德、新竹縣長邱鏡淳、台北市長柯文哲、基隆市長林右昌等人參訪，並給予肯定；尤其台中建立「以人為本」的河川治理，不僅能增進人與人的互動，更能帶動周邊產業復興，讓城市產生豐富的生命力與創造力。

水利局指出，綠川河道長五．七公里，上游在綠川一期完成整治後，主要污染源已大幅削減改善，後續二、三期自民權路下游起至大明路止，總長為三．三公里的水環境改善計畫，總經費十三．九億元，中央補助七成，將進行防洪排水、水質改善處理及景觀營造等工程。

其中，南區的綠川第二期「復興路至愛國街」段，工程經費約五千萬元，預定今年底完成，將串聯文創園區人行步道空間及強化原有河堤通道路徑，打造書香氣息濃厚的「書屋橋」，營造悠閒的閱讀氛圍，呈現文藝風貌的水岸景觀。

三期創造大面積水域空間

綠川三期「信義南街至大明路段」，則加入如仿水田式的自然渠道、雨水撲滿、透水鋪面等LID低衝擊開發工法，並在確保防洪安全的前提下，結合興大園道、園二園道及中興大學校園規劃設計，創造大面積藍帶綠意水域空間；同時透過復興園道串聯五權車站，提升整體綠色運具效能。目前正辦理規劃設計作業，預計年底發包，二○二○年底完工。