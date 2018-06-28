〈中部〉山手線沿線文化資產 7月普查

2018-06-28

〔記者張菁雅／台中報導〕市府推動「大台中山手線（環狀鐵路）」計畫，在市府委外可行性研究報告書的文化資產項目中，調查結果沒有文資。市議員楊典忠廿七日在總質詢時列舉海線鐵路多處歷史建築或市定古蹟，質疑報告內容，並呼籲市府盡早進行山手線沿線文化資產調查研究。市長林佳龍當場承諾加強文資保護及再利用，文化局則將在七月展開海線鐵道文資普查。

可行性研究報告指無文化資產 遭質疑

楊典忠指出，台中鐵路高架化工程從開工到通車都在搶救文資，包括台中火車站周邊碉堡群、宿舍群、倉庫群、機關車庫檢修溝、清代三合院遺跡，甚至周邊老樹等，但亡羊補牢已造成難以挽回的破壞。現在市府推動大台中山手線計畫，其中在海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究報告書中，「環境區位調查表」內關於「是否位於文化資產保存區或鄰接地」，調查表竟然填「否」，等於市府承認海線鐵路沿線沒有文化資產。

沿線車站多是歷史建築及市定古蹟

楊典忠說，海線鐵路車站中，清水車站是歷史建築，大甲日南車站、大肚追分車站是市定古蹟，怎麼會沒有文化資產呢？其他尚未認定的文化資產有清水火車站首長宿舍、沙鹿火車站防禦碉堡、大肚營埔遺址等，希望市府的書面調查報告應該進行修正。

市議員賴佳微、鄭功進也說，文化資產與環境生態調查都是公共工程先行調查的重要部分，一旦破壞都會造成不可回復的後果，「留住古蹟、歷史建築比蓋很多新建築物來得重要」，呼籲市府妥善保存在地歷史與記憶。

市長：會進行相關文資保護及再利用

對此，林佳龍表示，「鐵道不只是交通線，也是連結過去和未來的文化線」，海線文化資產問題，他已請交通局依據法令展開調查，文化局也在進行海線文化資產的普查計畫，海線碉堡、宿舍等確實是非常珍貴的鐵道文物，市府會加強進行相關文資保護及再利用工作。

文化局長王志誠指出，市府今年二月已獲得文資局補助調查海線鐵道文資，預定七月可針對清水、沙鹿、梧棲區一帶的有形文化資產進行普查，以建立基本資料，預計明年底前執行完畢。交通局長王義川則強調，對於山手線沿線文化資產保存工作，市府責無旁貸，也會依相關法令來進行調查與保存。