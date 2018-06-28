〈中部〉草屯收購濕穀 創新高

2018-06-28

農會人員籲政府管控 錯開育苗期

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕今年一期水稻豐收且成熟期集中，南投縣草屯鎮是水稻最大產區，繳交給草屯鎮農會的濕穀已達六千多公噸，刷新進五年來一期稻作收購紀錄，預估一期作全數收購結束，數量可達七千公噸，鎮農會人員建議，由政府管控錯開育苗期，惟農糧署表示，同一縣市要操作較不容易，況且即使相差一週到十天，也因天氣炎熱成熟期又碰在一起，解決方法還是調運機制，南北農會互相支援。

端午節前一週，因氣象預報中南部會連續下「致災性豪雨」，民眾擔心稻子受災而搶割，草屯鎮種稻面積逾二千公頃，全縣之冠，因民間糧商多未收購，包括草屯鎮鄰近鄉鎮的濕穀都湧進草屯鎮農會繳交，鎮農會到廿六日為止，收購濕穀數量已有六千多公噸，農會預估一期作全數收購結束，數量可達七千公噸。

鎮農會表示，草屯鎮西區的稻子大約都已收割完畢，因此該會西區倉庫收購作業進行到明日（廿九日），三十日起只剩南埔倉庫有收購。而為照顧農民，收購價從端午節到昨日，都是每百台斤九百一十元。

農會人員也說，今年產量創新高，除了豐收外，水稻成熟期幾乎一樣，全集中在同一時期收割也是主因，若農政單位能管控，錯開育苗期，成熟期就會錯開。

農糧署︰操作不易 仍以調運因應

農糧署則回應，錯開育苗期的想法雖好，但實際操作不易，灌溉水圳放水時間一樣，同一縣市甚至同一鄉鎮很難調配，且現在天氣變熱，就算育苗及插秧期相差一週到十天，很多也都集中在同一時期成熟。

「調運機制應該是目前較好的解決方式！」，農糧署副署長莊老達說，從南到北的水稻成熟時間還是略有差別，南北農會互相援調配乾燥機、儲存倉庫，應該會更有實質幫助。