〈中部〉空污法修訂增好鄰居條款 彰化：終於可發聲

2018-06-28

可參與及審核鄰近縣市防制計畫

〔記者張聰秋／彰化報導〕空氣污染防制法新修法增設「好鄰居」和「好社區」條款，對長期飽受台中火力發電廠和雲林六輕麥寮排放廢氣的彰化縣來說，終於有機會發聲！彰化縣環保局長戴瑞文表示，新法實施之後，彰化縣可參與及審核鄰近縣市所擬訂的空氣污染防制計畫，不再被當成空污危害下的「隱形縣」。

立法院日前三讀通過空氣污染防制法修法，重點修法新增訂好鄰居條款和好社區條款。其中，好鄰局條款是指地方主管機關要依據中央主管機關訂定的空污防制方案，會商鄰近縣市政府，共同訂定空氣污染防制計畫；而好社區條款由中央授權地方主管機關劃設空氣品質維護區，限制或禁止高污染交通工具進入或使用，並擴大對於交通工具以外其他移動污染源像是施工機具等的管制，以及中央主管機關將加嚴老舊車輛排放廢氣標準。

彰濱工業區優先列空品維護區

對此，環保局空氣品質科長尤鴻昌表示，彰濱工業區有一八○家廠家，符合中央優先列入空品維護區的區域，未來一至二期老舊柴油車將被管制進出，三期柴油車加裝濾煙器也要符合中央加嚴後排放標準才能通行。

尤鴻昌說，空品區加強管控移動污染源，同時包括二行程老舊機車，十六年以上車齡將優先管制，十年以上廢氣排放標準會加嚴。

尤鴻昌表示，新法規定各縣市每四年擬訂空氣污染防制計畫，依好鄰居條款內容，台中市和雲林縣等外縣市，擬訂當地縣市整體空氣污染防制計畫時，必須與彰化縣共同會商，對污染源管控會更有力。

有了好鄰居和好社區條款當後盾，對捍衛彰化縣天空有何幫助？尤鴻昌表示，中央希望二○二○年彰化縣PM2.5（細懸浮微粒）標準值十五ug/m3（每立方公尺微克），劃設空品區加速汰換老舊汽機車輛，加速更新交通運具，對降低PM2.5數值達標，一定會有正面效益，尤其，環保汽機車輛可削減空氣污染源之一的氮氧化物等氣態前驅物產生，對降低空氣污染源幫助更大。