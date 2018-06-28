〈中部〉地籍重測少了百坪 地主怒封農路

2018-06-28

古坑20多名農民無路可走

〔記者黃淑莉／雲林報導〕地籍重測後土地竟少了近百坪，古坑一名劉姓地主怒封「現有道路」，造成二十多位農民耕作無路可走，地方盼能訂定受損補償機制，縣府地政處表示，有爭議將送區域性界址爭議調處委員會調處。

有鑑現有地籍圖是日治時期至今近百年，當時是以人工用皮尺丈量，與現況有誤差，雲林縣府辦理地籍重測，地政處地籍測量科長邱旭堉指出，地籍重測已辦理多年，以衛星定位及電子測距經緯儀等電子儀器測量，精確度高。

地籍重測前後土地面積有差異，引起土地所有權人爭議，古坑鄉民代表會主席鄭和義表示，最近接獲多件地籍重測爭議案件陳情，其中一件位在古坑湖仔寮雲一九九線道路附近，重測後界址往南移約三公尺，劉姓地主不滿近百坪現有耕地要還給鄰田，而自家的地則位在現有產業道路上，請縣府到場認定耕地旁農路是否為「現有道路」。

鄭和義說，縣府人員到場，第一次認定非「現有道路」，劉姓地主即在其土地設置路障，原四米多的農路變成一米多，路旁約有十餘甲農地二十多位農民無法進入耕作。

爭議多 民代促訂補償機制

受影響農民向鄭和義、鄉公所陳情，鄭和義表示，多次與劉姓地主溝通無效，還在努力中，他強調，地籍重測後土地面積不同引起爭議多，政府對於權益受損民眾應建立補償機制，確保民眾權益，減少爭議。

古坑公所︰結果確定再協調

古坑鄉公所主秘林恒彬指出，地主設路障的農路可銜接雲二一○線，已通行近百年，公所本月初與縣府第二次現場會勘，將待「現有道路」認定結果確定再與地主協調。

縣府︰會送爭議調處會調處

邱旭堉表示，針對地籍重測後引發爭議，縣府會先邀請雙方善意協調，若無法達成共識則會送「區域性界址爭議調處委員會」進一步調處。