〈南部〉豐中禮堂倒塌倖存 李宜芳迎戰人生

2018-06-28

台南女中學務主任 獲星雲教育獎

〔記者劉婉君／台南報導〕五十歲的台南女中學務主任李宜芳，高一新生訓練時，遭遇豐原高中禮堂倒塌事件，從斷垣殘壁中幸運逃生；十九年前長子一出生即不明原因看不見、聽不到、長期臥床。「人生的苦難是要去迎戰的」，雖然人生面對磨難，但她總是正向看待，也從不避諱地和學生分享，用自己的生命故事，引導學生看見生命的光明面、勇敢面對人生，獲得「星雲教育獎」典範教師獎。

高一新生訓練被砸傷 幸運逃生

一九八三年八月，豐原高中禮堂倒塌，當年李宜芳也在裡面接受新生訓練，頭被砸傷，回想起當時一名女同學的腳被斷柱壓住，要眾人從她身上踩過逃生的情景，李宜芳依然忍不住落淚，事後還因無法及時向爸媽報平安，爸媽被迫到醫院停屍間找女兒。李宜芳因此學會更珍惜生命、珍惜身邊的人。

長子病痛纏身 體悟生命無常

長子劭祺自十九年前出生以來，出入加護病房的次數早已數不清，病痛纏身長期臥床，孩子的名字包含爸媽的祝福，「希望他在刀口下有存活的力量，少受一點苦痛。」她說，從長子身上「學到了生命很無常，但也看到生命的韌性。」

李宜芳說，遭遇生命的磨難時，曾在夜深人靜時暗自掉淚，但擦乾眼淚還是要面對，因此她常和學生分享自己的故事，讓學生思考「我遇到的問題有那麼嚴重嗎？」許多學生在畢業多年後，遇到問題還是會回到學校找她分享諮詢。

曾有一名必須靠輪椅行動的學生，原本對自己沒有信心，也沒有朋友，在李宜芳帶領班上同學的陪伴下，不只結交許多朋友，畢業前還和班上同學一起參加運動會接力，現在攻讀碩士，仍常探訪李宜芳。李宜芳對學生的用心獲得肯定，她則感謝所有在生命中出現的貴人，以及爸媽給予她太熱情到近乎雞婆的個性。