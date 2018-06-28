〈南部〉高中特招出包 成績複查時間延長

2018-06-28

今下午五時前可複查 選填志願時間不變

〔記者劉婉君／台南報導〕台南區高中特色招生廿七、廿八日兩天網路選填志願，但昨天有四十七位考生因對成績有疑義，向主辦學校台南女中提出成績複查，人數是往年的三倍左右。南女表示，部分複查的學生確實因系統讀卡問題導致成績錯誤，目前已完成更新，為維護考生權益，除已針對所有考生成績進行人工抽驗，確認無誤外，複查時間也延長至今天下午五時，且免收複查費，但選填志願時間仍維持不變。

系統讀卡問題 導致部分成績有誤

台南女中表示，昨天有部分學生因成績和原先預想的有落差，提出成績複查申請，經委員會依標準作業程序逐一檢視，在比對原始資料後，其中部分學生的成績確實有誤，更新後並逐一打電話及書面通知。造成錯誤的原因為系統在讀卡連線時出現問題，但僅是少部分，昨天已對全部六十七間試場答案卡進行人工抽驗，未再發現錯誤，也已請系統廠商找出問題。

南女呼籲考生，在選填志願之前，務必要上網查看成績，如果對成績仍有疑義，今天下午五時前均可到台南女中申請複查，而原本單科五十元的複查費也將免收。

網路選填志願時間於昨天上午八時起，至今天深夜十二時止，不過，昨天一早有部分學校發現，選填志願系統「卡卡」，過程中屢次出現錯誤，經向選填志願系統的廠商反映後，已於昨天中午恢復正常。