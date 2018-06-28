〈南部〉全台唯一七股光雕新視界 七月一日開幕

2018-06-28

一見雙雕藝術季 七月十五日登場

〔記者楊金城／七股報導〕二○一八台南一見雙雕（沙雕、鹽雕）藝術季，「鹽」陣以待，在七股台灣鹽博物館打造全台唯一光雕新視界，主角「鹽精靈」鹽雕昨天亮相，七月一日開幕，迎接歡樂暑假。

在海洋風情現代舞中，鹽精靈及太陽神在熱鬧氣氛中亮相，雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台灣鹽博館總經理劉彥名、立委黃偉哲、七股區長莊名豪等人共同開啟「時光之門」，並由交通部觀光局的明星「喔熊」組長帶領大家有如穿越時空，進入書中虛擬國度。

鹽精靈的「光雕新視界」，布置可愛的鹽精靈，也有太陽神光影及LED燈塑造藍眼淚效果，搭配水晶音樂及精靈舞者的舞蹈表演，讓人彷彿置身於鹽晶夢幻般的世界。

今年一見雙雕將在七月十五日開幕，展到八月底，沙雕在將軍馬沙溝北航道堤岸，鹽雕在七股鹽山和台灣鹽博館。

鹽精靈「海蘿拉」公仔亮相

徐振能說，今年一見雙雕活動正好是台灣現存最古老的北門井仔腳瓦盤鹽田設立二百週年，雲管處特別以鹽田奇蹟為主題，設計「鹽精靈」及風、海、水、岩等精靈，穿越時空與民眾歡聚，希望為大家帶來幸福和快樂。鹽精靈命名活動，並由獲得最高票數的「海蘿拉」最受網友喜愛。

一見雙雕的藝術總監陳坤田說，創作理念是由風、海、水、岩及太陽在魔法陣中提煉出二百年鹽精靈誕生的傳奇故事，利用鹽、保麗龍、鐵等複合媒材製作可愛公仔造型與3D晶體牆面，突破以往不同氛圍。

劉彥名說，「光雕新視界」將從七月一日起開放參觀，為一見雙雕先行暖身，從七月一日起至十四日止，遊客憑門票票根可折抵鹽博館鹽系列商品五十元，在一見雙雕活動期間也有百元小火車套票可暢遊鹽博館及七股鹽山鹽雕雙展區，憑鹽博館門票（半票及優惠套票除外）票根，也可免費兌換鹽鹵檸檬梅子水一杯。