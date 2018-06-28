〈南部〉治水成績 民進黨肯定 國民黨無感

2018-06-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每逢大雨考驗台南治水成效，朝野政黨看法歧異，公民社群則建議廣設社區小型滯洪池，紓解都市淹水負荷。

南市議會民進黨團總召邱莉莉表示，南市淹水情況和縣市合併初期相比，淹水程度趨緩、面積減少，要歸功於「易淹水地區水患治理計畫」及「流域綜合治理計畫」奏效，得以減少九十六％以上水患，名嘴或外界不少批評都是建立在對事實扭曲上，她所聽到的基層聲音對市府治水成果大都持肯定態度。

邱莉莉認為，合理的治水預算編列，議會也都會支持，連國民黨議員都爭相爭取選區內淹水改善經費，可見治水預算確實用到對的地方。

國民黨團書記長盧崑福譏諷說，只有護航市府的民進黨執政黨議員才會說治水有成效，有哪個市民公開稱讚治水成功？市府投入上百億治水經費，實在讓民眾「無感」，不符市民期待！

仁德區無黨籍議員杜素吟說，仁德高速公路下涵洞及太子路一帶，雖然這次積淹水短暫，但淹水問題並未完全解決，三爺溪治水工程未完工，仍要再加把勁。

台南社大台江分校執行長吳茂成指出，位於下游的嘉南大圳濱海橋測站，比位在上方的鹽水溪橋測站水位還要高，按理說，下游水位要比上游低，但是，安南區海尾排水最後要匯入曾文排水，再匯入更下游的嘉南大圳，但是，嘉南大圳水位比海尾排水高，海尾排水就很難排出，安南區水患值得檢討。