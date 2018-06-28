〈南部〉三爺溪豪雨未淹 市府：治水有成效

2018-06-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每逢大雨，台南治水有無成效總是成話題，昨日市政會議，市府列出具體數據回應近來各界批評，從以往的重災區未傳災情，以及未出現大區域性溢淹情形，證明治水已有初步成效。

市府表示，「○六二○」豪雨與縣市合併前的二○○五年「○六一二」豪雨類似，以主要降雨集中的三爺溪排水周邊，護岸未加高前每次豪雨即溢堤，因而受影響的仁德中正路、工業區、太子廟一帶及崑山科大周遭來比較，積水深度平均○．七公尺，積水長達一天，且有二千五百廿三戶積淹水三十公分以上。

但對照今年豪雨，僅一戶低窪住家進水，甚至在雨量最大時，也僅在路面出現小於○．三公尺以下的短暫積淹水，且道路積水面積小於十公頃，而在雨勢稍緩後立即消退，沒有積水。

易淹水重災區 未傳出災情

水利局統計，六月十三至廿日降雨，大都集中在沿海七股、西港、安南、南區、永康及仁德一帶，尤其三爺溪離溢堤更只剩下四十公分，以往這種層級暴雨，就會造成上千戶淹水，但這次包括七股龍山社區、北門蚵寮、學甲市區、南區灣裡、金華路、安南區朝皇宮、仁德工業區等易淹水「重災區」未傳出災情。

此外，港尾溝溪排水中游段開闢分洪道，由分洪道疏洪到二仁溪，出口段設置十公頃的大型滯洪池、抽水站，加上在三爺溪左岸應急加高防止溢淹，保護下游出口段保安工業區、嘉藥、文賢、保安等水患地區，也未像往年動輒就有廠家、商店「淹大水」。

李孟諺：持續進行流域治水

代理市長李孟諺表示，這次有積淹水情況都是道路側溝宣洩不及，造成路面逕流，當雨勢減緩，積水馬上退去，並未出現大區域性溢淹情形，對民生沒有造成太大影響，顯見治水有初步成效，未來除應急工程外，也持續配合中央補助的治理工程，持續進行流域綜合治水任務，將水患風險降至最低。