〈台北都會〉學作機器手臂 暑假營隊最夯

2018-06-28

〔記者楊心慧／台北報導〕暑假即將來臨，台北市各級學校開辦暑假營隊，今年有六大類、四五九項營隊，費用從九五○至四八○○元不等，提供十三萬五四五○個名額，其中最吸睛的為科技教育夏令營，報名學生可學習製作機器手臂，成品可帶走，課程全免費限額兩百名，教育局長曾燦金則在現場直接加碼增加報名名額。

北市今年各級學校開放的青少年暑假營隊，包含休閒活動類一五一項、體育競賽類五十八項、技能研習類一一八項、服務公益類七項、知性藝文類九十三項、其他類卅二項，共有十三萬五四五○個名額，比去年多兩萬多名，其中部分名額開放新北與基隆的學生參加。

明道國小辦理足球的暑期體驗營，搭上今年世界盃的風潮，讓喜歡運動的孩子們在暑假可在球場好好練球，僅六個梯次、每梯次限額廿名，教育局昨舉辦記者會邀請明道國小學生表演踢足球的技術，在場眾人皆拍手叫好。

關渡國小則為造船的課程體驗，從鋸木、搭骨架、組裝船身與彩繪命名都由學生親自製作，共兩梯次、每梯次限額廿名，目前僅剩一個名額，關渡國小校長吳文德表示，透過課程讓孩子以團隊方式製作獨木舟， 學習團隊精神。

教育局結合聯發科技教育基金會辦理的科技教育夏令營，讓學生製作機器手臂，僅開放兩百名台北市的學生報名，今起報名，課程免費，七月廿三日起在日新、溪口、南港、長春四所國小，以及南門、仁愛、石牌及龍山四所國中進行，共八梯次。聯發科技公共事務處執行總監王秀芬表示，盼透過課程從小開始培養人才，並引導孩子思考問題及培養動手做的能力。