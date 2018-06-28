〈台北都會〉社子島買地養門牌 投資客坐等安置宅

2018-06-28

〔記者蕭婷方／台北報導〕社子島開發計畫露曙光，台北市政府提出以「戶」、「門牌」為原則的安置草案，不過有當地居民表示，在土地開發利益吸引下，社子島近年早有投資客以安置住宅分配權為目標，搶買當地老屋、「養門牌」，等待未來分配安置住宅。

走進社子島，路邊有不少土地買賣、地產商買賣土地的廣告。北市現初步規劃七十七年八月一日以前設籍、並有門牌的住戶才可承購專案住宅，以一門牌配一戶專案住宅為方向，若未有產權、但有居住事實認定的居民僅能承租；因此，門牌也成投資客搶買的熱門標的。

社子島陳姓居民表示，幾年前就有不少投資客進入島內買農地，也有不少人充當土地掮客，勸說社子島經濟困難的居民賣地、賣屋；有投資客對現有老舊房屋沒興趣，許多老房轉手後仍讓原住戶居住於此，直到社子島開發、房屋拆遷為止。

住商不動產研究室主任徐佳馨初步計算，目前社子島有合法門牌的房舍每坪房價約達廿萬元，部分土地開發之後可以發回，若未來規劃為住宅區，房價預估至少每坪五十萬元，未來專案安置住宅身價將翻漲數倍。

中華民國估價師公會全國聯合會理事長張能政表示，區段徵收開發後土地價格會上漲，許多人雖然會事先養地，取得較高的地價利益，但開發受徵收範圍、抵價地比例影響，還要經過與地主協議價購的過程、開發期程等程序，開發風險很高，通常資金雄厚的建商才會進場囤地。