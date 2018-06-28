〈台北都會〉社子島安置措施 議員︰未納在地意見

2018-06-28

指市府意見箱棄置角落

〔記者蕭婷方／台北報導〕禁建四十八年的社子島開發案有條件過關，但台北市政府目前提出的安置措施，未考慮當地因限建歷史所衍生的問題，引發當地居民反彈。台北市議員何志偉昨踢爆，市長柯文哲上任後表示要聆聽在地居民聲音，在社子島設立「社子島專案工作站」，但長年根本沒有人經營，意見箱遭棄置在角落，工作站形同虛設，難怪推出安置計畫與當地需求落差大，直言「柯這次在社子島票可能會掉很多」。

地政局︰將會辦聽證會

對此，北市地政局土地開發總隊副隊長范乾峰說明，目前安置計畫僅為草案，未來會在當地舉辦聽證會，廣納地方意見，並送市長拍板定案後，才會出爐。

社子島目前採區段徵收方式大規模開發，由於島上限建多年，不少門牌內住有多戶居民，或因房舍老舊、不堪居住，居民只好在外租房，問題繁多增添安置計畫規劃難度，目前島上有四二五八戶設籍居民待安置。

柯文哲上任後，針對社子島開發案「研擬出新的開發計畫」，由都發局、地政局、工務局、土地開發總隊等相關局處，委託的專業顧問團隊、社區規劃師駐地經營，於二○一五年成立「社子島專案工作站」，進行蒐集意見、地方調查與規劃工作；當時，市府主張希望能以「公民參與、市民自決」的施政理念與居民一起塑造社子島的未來。

議員再批無窗口解疑問

但何志偉表示，北市府政策溝通不清，工作站辦完公聽會後，平時就只放置「意見箱」，有居民個資的意見單就被丟在工作站角落，居民有疑問也難有窗口詢問。

何志偉直言，市府現今對外公開動工期程，但安置配套說不清，已引起當地居民恐慌，里長辦公室昨也湧入大批詢問人潮，詢問電話不斷。何質疑，柯市府頻對外表示要與居民溝通，但政策只做半套。

地政局︰定期走動溝通

范乾峰表示，工作站每週二、五都會派同仁與地方居民溝通，將來工作站擬視情況加派人力；范也說，工作站為定點諮詢場所、效果較為有限，還是會以走動式溝通協調為主。