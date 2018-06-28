〈台北都會〉三軍六校畢典 總統維安不架拒馬

2018-06-28

文化國小、薇閣小學照常上課

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文明天將至國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，鄰近的台北市立文化國小、私立薇閣小學因為維安問題宣布停課，引發抨擊聲浪後決議髮夾彎，北市教育局改口要求學校正常上課。北市教育局長曾燦金昨天坦言，沒意會到這是升高維安的事情，知道後已立刻開緊急會議討論，並稱是時間差造成的誤會非改口。

由於一度傳出不停課，但將在最靠近的文化國小外架設拒馬，創非博愛特區學校架拒馬首例。北投分局長吳進宗稍後出面澄清，整個管制路段為中央北路（大業路到稻香路之間），都不會架設鐵拒馬，而是以公車過站不停跟設置鐵馬護欄的方式，進行安全區隔，仍會留設人車通行空間。

曾燦金︰是時間差造成的誤會

曾燦金解釋，過去像是校慶補假，只需科長就能決行，前天緊急召開會議決定文化國小恢復正常上下課，並且發公文要求薇閣小學照常上課。對於教育局才說尊重薇閣小學停課決定，卻又立刻發公文，曾則指是因在開會才造成時間差，是誤會而非改口。

薇閣國小教務主任向慧瑛昨表示，已收到教育局的公文，學校決定廿九日正常上課，不過由於先前已對外通知當天停課，因此當天家長可視自身狀況決定孩子是否來上課，學校採取較彈性的方式。

柯P︰充滿政治味 上面全不知

柯文哲昨於市政會議後受訪，他強調經媒體得知此事，立刻找來警察局長、教育局長，「我就問說，這充滿政治意味，上面怎麼都不知道？」不過不管怎樣長官負責，不會因此懲處公務員，不然以後公文都要市長批，會「做死」（台語）。

曾燦金說，雖然市長說不追究，但應透過這件事反思更進步，遇到這種事情時應該要有所警覺，認為這是影響範圍大的事情，並非個案而是通案。

早上八點之前會讓學生下公車

吳進宗說，管制時間預計為早上八點至下午一點左右，公車過站不停，早上八點之前，行經「文化國小」站點還是會讓學生下車。