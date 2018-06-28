〈台北都會〉公車司機4.9億加班費 市府欠1.5年

2018-06-28

自一例一休上路至今 未補貼業者

〔記者黃建豪／台北報導〕前年十二月勞基法一例一休上路，造成台北市公車業者一年得增加約二．五億元加班費，但在台北市政府尚未撥款，且公車業者盈虧不穩定情況下，公車駕駛至今領不到加班費，按照市府計算，累積至今年底需補貼四．九億元給業者，昨經台北市議會交通委員會一番爭論後終於通過，若今日議會大會通過，最快十一月駕駛就能領到錢。

台北市約有三千五百輛公車、四二五五名駕駛，為維持營運水準，即使休息日仍得維持七成以上的出車率，也使得公車駕駛每月中至少有三個休息日需上班，每月約增加六○七五元的加班費，在市府定調不能調整公車票價情況下，業者重新計算運價成本後，市府每年得增加二．五億元補貼業者運價和票價的價差，但一例一休上路這一年半來，市府仍未撥款。

交通委員會昨討論此案，市議員潘懷宗指出，許多公車駕駛因領不到加班費，接到許多抱怨電話。北市公共運輸處長常華珍表示，勞基法在前年十二月才修訂，之後業者需要幾個月提修正計畫，另因雙北公車業者一致，所以雙北市政府討論到今年二月十三日才確認運價的調漲機制，但新北市只要有預算就能撥款，台北市還得經過議會同意，才能編列預算。

今若議會大會通過 最快11月領到

市議員周柏雅因此不滿，公車業者自身就該先發加班費給駕駛，卻推託為市議會怠惰。大都會客運總經理李建文指出，公車廿二年沒漲過票價，台北聯合公車共有十四家業者，有的賺錢、有的虧損發不出來，若只有部分業者先發，會引起更大的問題。

議員考量不該再拖延公車駕駛權益，委員會決定讓該案通過，預計今天議會大會也將通過。常華珍表示，議會通過後，市府會先以追加預算方式編列，預計下個預算會期十月下旬結束後，十一月可撥款給公車業者，讓駕駛可領到加班費。