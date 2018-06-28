〈台北都會〉三井倉庫10月開放 交八廣場成形

2018-06-28

北門廣場東北側老屋將拆除

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府近年積極推動「西區門戶計畫」，北門廣場去年八月啟用至今快一年，但位於東北側的老舊房舍遲遲未整理，影響城市景觀。北市府規劃編列廿八億元徵收土地、拆除舊房舍，並與歷史建築三井倉庫一同規劃為「交八廣場」，預計明年二月將會完成第一階段工程。副市長林欽榮昨現勘時預告，明年台北燈節舉辦時，北門廣場、交八廣場及行旅廣場將會是燈節亮點。

北平西路往北移 10月通車

台北市長柯文哲上任後，從拆除忠孝橋引道開始，逐步推動西區門戶計畫，隨著忠孝西路路型調整完畢，代表第一階段工程結束，邁入第二階段，新工處表示，現有北平西路、重慶北路路口車道錯位，易發生交通打結，因此將北平西路往北移與另一端路口順接，以提升行車安全及交通順暢，工期預計一百廿天，約十月初通車，車道往北移後，原有車道將與三井倉庫基地合併成交八廣場。

鐵路警察局將搬走變成綠地

北平西路路型調整後，由北市公園處進行交八廣場美化作業，延伸台北行旅廣場範圍。公園處說，交八廣場土地撥用及地上物拆遷補償費預計花費廿八億元，工程費花費三七六九萬元，北平西路側的民宅預計八月徵收、拆除，鐵路警察局於明年九月搬遷到南港車站後，將會再拆除、闢綠地，明年十二月將有九一七○平方公尺的綠地。

另外，三井倉庫在二○一六年五月經台北市文資審議會拍板，配合忠孝西路路型改善工程往東遷移五十一公尺，近兩年半修復，預計今年十月將對外開放。昨到北平西路視察的林欽榮表示，位於交八廣場內的三井倉庫，未來一樓做為公共服務、旅客諮詢中心文化資產前導資訊站，二樓為「記憶倉庫」及多功能藝文空間，提供文化展演與交流講座等活動空間。

西區門戶計畫最後一塊拼圖

林欽榮表示，交八廣場的開闢是從前市長黃大洲就訂定好的都市計畫，如今終於可以完成西區門戶計畫最後一塊拼圖。他也提到，台北車站C1、D1街廓的「台北雙子星」目前正在招商，預期隨著西區門戶計畫階段完成，可以營造更有利的開發條件。