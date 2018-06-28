〈北部〉竹市暑假發餐食券 弱勢童天天吃飽

2018-06-28

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕暑假即將在下週開始，漫長的暑假學校營養午餐也放假，新竹市政府看見弱勢家戶孩童暑假餐食的需要，持續透過「愛心福利社」、「社區愛享冰箱」及「呷熊飽」「早安！飽貝」餐食券三個方案，支持著有需要的家庭，市長林智堅表示，市府三大用心撐起愛的保護傘，期盼讓弱勢家庭免於餐食煩惱。

續推餐食券3方案 守護弱勢童

林智堅說，前年整合「呷熊飽」與「早安！飽貝」，「呷熊飽」是與超過三百家幸福餐食愛心店家合作，涵蓋四大超商、便當店、麵包店、生鮮超市，結合竹市國小弱勢學童「早安！飽貝」早餐餐食服務，當弱勢家庭遭遇緊急事故，社工員評估核發餐券，讓市民自行兌換熟食。

林智堅：累計逾10萬人次受惠

去年的「愛心福利社」是由民間提供物資後統一盤整，民眾持社會處核發的愛心福利卡，「以點數取代金錢」，根據自身需求選取所需用品。去年二月輔導社區成立「愛享冰箱」，本著「分享你多餘的食物」、「取用你需要的食物」，讓社區鄰里內願意提供食物共享的店家或居民，並讓當下有需要的民眾都能夠填飽肚子。林智堅表示，這樣的愛心服務接力賽一棒傳一棒，累計服務已超過十萬人次。

社會處代理處長魏幸雯表示，「愛心福利社」、「社區愛享冰箱」及「呷熊飽」「早安！飽貝」餐食券三個支持方案，除可以減輕弱勢家庭的負擔，也更為全面照顧竹市需要民眾，從餐券的兌換、實體愛心福利社店面的物資選購到社區式的服務輸送，六個分享續食的社區愛享冰箱，已分享逾十七公噸食物，服務逾八萬多人次，而愛心福利社及「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助，累計服務近兩萬人次。

發現有需協助學童 請與社會處聯繫

社會處表示，感謝各界愛心串連，讓學童可以平安無憂長大，呼籲市民多關心社區鄰居及學童生活狀況，若有發現身旁有學童或鄰居三餐不繼或生活困難，需要餐食券、物資等協助者，請聯繫社會處，社工員會儘速結合本市資源，讓弱勢家庭與學童的獲得基本生活穩定。聯繫窗口：社會處社會救助與老人福利03-5350893；愛享冰箱據點服務諮詢專線：03-5329085（新竹市社區培力育成中心）。