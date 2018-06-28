〈北部〉苗栗空品保護區 7月增長春石化廠

2018-06-28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕立法院於已三讀通過「 空氣污染防制法」修正案，未來各地方政府可因地制宜劃設「空氣品質保護區」，並限制一九九九年前出產的柴油車或二行程機車進入。苗栗縣政府環保局先前已針對竹南科學園區、廣源科技園區劃設空品維護區，規範一九九九年六月三十日以前的柴油車禁入，七月起長春石化苗栗廠也將實施，但學校周邊則暫無規劃。

1999年6月30日以前的柴油車禁入

苗縣府環保局已於二○一六年，將常有柴油車出入的竹南科學園區及廣源科技園區列為空氣品質維護區，管制所有進出的柴油車均須取得環保局核發的自主管理分級標章，且逐年提高管制標準，首要落實柴油車定期維護保養，降低排放黑煙污染。

學校周邊暫未劃為空品保護區

環保局長陳華盛表示，大型柴油車對國內懸浮微粒（PM2.5）濃度影響比率超過十二％，因此降低柴油車排污為空污管制首要工作，除現有兩個空品維護區，七月也將增列長春石化苗栗廠。至於是否比照台中市於各國小周邊劃設保護區？陳華盛說，因柴油車較少行經學區，因此暫無此規劃。

長春石化苗栗廠分 為一、二廠區，佔地面積約八十公頃，比三座台北市大安森林公園還大，是長春集團生產銅箔的核心廠區，因產能龐大，平時許多大型柴油車、油罐車進出廠區，使得附近移動性污染物質增加，影響民眾生活品質。

環局：將加強車牌辨識、攔檢稽查

陳華盛強調，目前苗栗著重打擊大型柴油車排放污染，藉由劃設空品維護區提升柴油車維護保養之效能，長春石化廠區劃入實施後，環保局會加強目視、車牌辨識及路邊攔檢等稽查方式，攔檢違規車輛，盼透過高頻率稽查，達成降低移動式空污危害的成效。