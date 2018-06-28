〈北部〉台三線獅潭竹木村段易積水 公路總局：下週施工改善

2018-06-28

設計不當 涵管轉折大卡物阻水流

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉台三線一百廿五公里彎道處路段，過去大雨易積水，交通部公路總局兩年前進行改善，不料，廿三日一場驟雨，又積水近膝，一度造成雙向封閉；公路總局苗栗工務段表示，因之前設計排水涵管轉折大，造成樹枝等異物卡住，影響排水通暢，預計下週進場施工拉順。

當地獅潭鄉竹木村長劉森泰說，該彎道處易積水的問題，已有十多年了，雖曾多次施工改善，但成效不彰。

獅潭鄉公所秘書王千道表示，該彎道處，過去每逢大雨，若北上車道一側的邊溝排水不及，便會滿溢路面，順勢漫流到地勢較低的南下車道邊溝，並在此蓄積。

王千道說，兩年前苗栗工務段曾在此路段的道路下層，埋設涵管引流，近兩年來，積水情形有改善，但廿三日下午一場驟雨，又再度淹水，積水最深逾卅公分，一度封閉雙向車道，禁止車輛通行，轄區汶水派出所也派警力到場交管；但積水到當天晚間近六點，仍不見消退，苗栗工務段接獲公所通報，派工程機具先行清淤，直到隔天凌晨三點，積水才完全退去。

苗栗工務段長陳禎康指出，經與鄉公所建設課人員到場會勘，發現之前埋設的路面下的排水涵管，為順應地形有轉折，但轉折的角度過大，導致樹枝等條狀物易卡於管中，加上樹葉、泥沙、垃圾等異物，造成涵管阻塞，無法排流，再度溢流路面，造成積水。

陳禎康說，工務段將再進行工程改善，將涵管拉順，目前與相關管線單位協調，預計下週可進場施做。