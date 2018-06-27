〈南部〉健新橋現長裂縫 議員籲安檢

2018-06-27

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市近半個月陸續傳出路面塌陷意外，建平路通往安平工業區的健新橋也被發現出現裂縫，讓用路人憂心，市議員盧崑福痛批，向市府要求檢測，但官員卻說是熱脹冷縮無須檢測。工務局回應，此一裂縫與橋樑結構安全無關，但為避免影響用路人安全，已修補好，後續會要求廠商目視檢測確保橋樑安全。

繼林森路地下道機車道陷落、建平路北向車道塌陷後，建平路通往安平工業區的健新橋，橋面廿四日發生裂縫，寬度從五公分至十公分不等，長約七公尺、橫跨雙向車道。市議員盧崑福昨日會勘表示，該橋當初耗資一億元興建，才啟用七年卻出現裂痕相當不可思議，由於該橋是大卡車及貨櫃車等重車於白天時段的替代道路，上下班時段汽、機車車流量非常大，希望工務局能使用儀器對橋面進行安全檢測，不料工務局卻回覆裂縫是因熱脹冷縮，因此沒有危險性，只要填補裂縫即可，令人傻眼。

工務局：不影響結構安全 已修補

工務局回應，橋面的瀝青混凝土（AC）鋪面下方設有兩道角鋼伸縮縫，伸縮縫會因橋面活動而造成上方裂開，屬於反射性裂縫，與橋樑結構安全無關，但為避免影響用路人安全，已將裂縫修補完成，之後也將利用今年度橋樑檢測開口契約，要求廠商針對健新橋進行目視檢測，確保橋樑的安全性。