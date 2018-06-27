〈南部〉大雨過後淨灘 沿海清出近25噸垃圾

2018-06-27

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南是台灣養殖業重鎮，南台南沿海也是牡蠣養殖區，只是養殖用的蚵架、保麗龍回收卻成為頭痛問題，經常成為季節性垃圾，尤其是大雨來襲後，隨著海流被大量沖上岸，造成南台南觀光景點的髒亂。為此，環保局與志工日前出動淨灘，共清出廿四．八噸的垃圾，還給市民一個乾淨的海岸線。

廢棄蚵架、保麗龍 數量驚人

牡蠣養殖業是台南沿海漁民的生計來源，近年也透過風味餐、手作體驗等活動與觀光結合，只是每到四月採收季，這些廢棄蚵架與保麗龍就成了季節性垃圾，隨波漂流，再碰上西南氣流、梅雨鋒面被沖上岸，且成為碎塊散落於沙灘上，因此黃金海岸、漁光島及四草等地常堆滿上述廢棄物。

髒亂熱點附近 設回收暫置區

環保局與南區、安平區的環保志工為維護環境，從六月廿一日起，開始在黃金海岸、漁光島及觀夕平台等地淨灘，利用沙灘清潔車、怪手等機具清除垃圾，到廿五日為止，共出動一百八十人次，也清出約十六．五噸的蚵架、七．六噸的保麗龍、○．七噸的寶特瓶、塑膠杯等一般垃圾。

此外，市府也從源頭下手，除了進行蚵架總量管制、浮具改良及訂定回收制度之外，也在「髒亂熱點」附近設置回收暫置區，以及辦理清運發包作業，逐步改善因養殖設施所帶來的污染問題。