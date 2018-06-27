〈南部〉二官語教學 全國首創招募海外台僑回鄉

2018-06-27

招募20名年輕英語志工 進駐國中小

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市推動英語成為第二官方語言三年多，再創全國首例，將招募廿名海外年輕台僑，回鄉擔任志工，協助南市國中小推動全英語教學或雙語教學，希望藉此為南市學生營造在校園聽、說、使用英語的機會，目前全市已有十七校有意參加。

招募的海外台僑志工年齡層為年滿十八歲至廿八歲，以英語為母語，父母其中一人需為台灣籍，男、女均可，具獨立性，且對英語教學有熱忱與創意。在台服務期間為一年或六個月，每週服務不超過卅五個小時，配合各國中小學，分為八月梯次及明年二月梯次，來台期間須參加志工訓練及營會，任務包括長駐學校擔任英語助教、協助英語會話活動、相關課輔、文化活動、與學生用英語交流等，每月有零用金新台幣三千八百元，一年期有四週休假、半年期有兩週休假，食宿由接待家庭或宿舍免費提供，享有保險，服務滿半年、有居留證者，享有台灣健保。但需自付機票、簽證、居留證等相關費用及在台生活費。

國際組織ICYE 首次與台灣政府機構合作

市府第二官方語言專案辦公室表示，二官語政策推動以來，常獲得海外台灣同鄉會肯定，並表明願意協助市府推動，且上個學年度試辦雙語教學計畫後，成效也相當良好，因此與國際青年文化交流協會（ICYE）台灣分會合作，首度建立官方招募平台，向海外台僑招手。這也是國際組織ICYE首次與台灣政府機關合作，相關經費由富樂夢教育基金會全額贊助。

擔任接待家庭 家長提早預約反應熱絡

引進國際志工進入校園已有七年的安平國中，昨天也分享推動成效，校長郭憲璋表示，近年來海外遊學相當熱門，但花費大，只有部分學生可以參加，接觸的對象也有限，國際志工駐校後，全校的學生都可以接觸，學習到不同國家的文化，視野變得更開闊，初辦時很難找到接待家庭，現在則是「用搶的」，常有家長提早預約，希望能讓孩子有更多學習英文的機會。

德國籍國際志工Theresa Ellenrieder與奧地利籍Anna Hinteregger也分享在學校服務的情況，鼓勵更多國際志工加入。