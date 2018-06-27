〈南部〉獼猴除名保育類 女博士：黑暗時代來臨

2018-06-27

林美吟︰卅萬隻推估值太離譜

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣獼猴被列為保育類動物卅年，農委會前天以獼猴族群數量穩定增加、棲地完善等理由，決定將台灣獼猴調整為一般類野生動物；對此，有「獼猴女博士」之稱的林美吟表示，台灣獼猴卅萬隻的推估值太離譜，「對於獼猴而言，也許最黑暗的時代就要來臨了！」

中山大學生物科學系博士班學生林美吟，與台灣獼猴相處超過廿年，視獼猴為家人，二○一四年並在臉書成立「台灣獼猴吱吱黨」，希望達成人猴之間「理解共存、創造雙贏」的壽山環境。

針對農委會的決定，林美吟強調：「這個會議、這些決議是在開倒車。」因為台灣獼猴數量調查未明，農委會卻用誤差值極大的推估數字誤導民眾，目前關於獼猴有卅萬隻的推估值，都是來自於距今十八年前的文獻 （李玲玲等，二○○○年）。

林美吟說，該文獻是以「森林面積」除以「獼猴密度」，計算得出闊葉林、混淆林與針葉林等三種林型的猴群數量，得出全台獼猴共有一○四○四群，再根據從前的調查研究，取一群猴群有廿五隻猴子為平均值，最後得出全台約有廿六萬至卅萬隻台灣獼猴。

但據她取得目前五處台灣獼猴聚集地的詳盡調查數量，包括台東、墾丁國家公園、高雄、台南、彰化二水，獼猴總數不超過一萬五千隻，請問剩下的廿八萬五千隻獼猴在台灣哪裡？總不可能隨便在市區都看得見獼猴？

林美吟說，以高雄市來說，根據農委會的調查，獼猴約有三萬三千多隻，但根據她們的詳盡調查，數量只有一二三四隻，誤差值是否過大？

林美吟強調，即使在國際保育紅皮書中，台灣獼猴目前被列為「無危」等級，政府應好好珍惜這樣的成果，而不是做為將獼猴降級的理由，因為生態環境是不斷在變化。