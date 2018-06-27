〈南部〉土地開發不受畸零地限制 效率提升

2018-06-27

自治條例修法 將少調處過程

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市畸零地使用自治條例修法經議會三讀後，正報請內政部核定中，未來土地開發不再受鄰地為畸零地所限制，少了調處過程，開發效率能提升四至六個月。

高雄市畸零地使用自治條例於二○一二年八月修正迄今，規定基地所有權人若無法取得緊鄰的畸零地，部份土地就不能完整開發，但實務上常因只有一、二坪畸零地的地主，要求建商高價購地或拒賣，建商依規定只得向高市府申請調處。

高雄市工務局強調，立法原意是為了促成土地有效利用，避免土地資源浪費。但建商屢次反映說，往往為了緊鄰的一、二坪畸零地，得經過一次調處及另一次會議，才能確認完成程序，一般得耗時四至六個月，影響開發時效。

工務局每年約卅二個畸零地調處案件

據統計，高雄市工務局每年平均召開四次畸零地調處會議，每場會議平均有八案，等於每年約有卅二個畸零地調處案件，總銷售金額可達數十至百億元。

高雄市工務局副局長黃志明表示，考量建商開發時效及減少畸零地造成的糾紛，今年度啟動修法，未來土地開發不再受鄰地為畸零地所限制，只要開發基地非屬畸零地，即可申請建築，無須透過畸零地調處程序。

黃志明強調，高雄市畸零地使用自治條例已經過議會審議三讀通過，目前正報請內政部核定中，等收到內政部核定公文後，可望於今年內依程序公佈實施。