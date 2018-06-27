〈南部〉79公尺﹗全台最長溜滑梯 8月啟用

2018-06-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕七十九公尺！堪稱目前全台最長、且是少見滾輪式的溜滑梯，主體已架設在哈瑪星歷史場域登山街六十巷；高市都市發展局指出，在安全前提下，希望趕在八月下旬完工啟用，讓暑假多一點快樂回憶。

滾輪型滑梯 設在哈瑪星登山街

目前全台最長滑梯在彰化縣百果山風景區、約七十五公尺，哈瑪星登山街的滑梯則有七十九公尺、多四公尺，且是國內少見的滾輪型滑梯。

超過百年歷史的哈瑪星，擁有台灣第一個現代化整齊街道，是高雄最早使用自來水、電燈、電信、電力的社區，也是高雄現代化城市發展起點；文化部前年核定高市府以七億元執行興濱計畫，規劃以八年時間，逐步再造哈瑪星歷史場域，藉此深化連結人與城市的情感，重現哈瑪星榮景。

高市都發局指出，登山街六十巷是興濱計畫第一個、也是全台第一處歷史場域重建個案，該場域屬山坡（壽山）地形，一般人探訪多半由下往上。

會經過古道、水道、駁坎等歷史現場

都發局則嘗試調整尋訪角度與方向，遂規劃這處溜滑梯，引導民眾從高處往下，一方面想像先人鳥瞰哈瑪星、高雄港時的視野與心情，也透過滾輪的緩慢速度，體驗穿越歷史的美好感覺。

依照滑梯軌道設定，民眾在使用過程中，會陸續經過古道、水道、駁坎、防空壕等歷史現場，最後在一處平台安全落地，透過最快樂的童年玩法、品嚐歷史的味道。

都發局表示，滑梯主體目前大致架設完畢，正進行細部零件裝設，後續還需進行驗收，在以安全為主要前提下，希望八月下旬、亦即暑假結束前，有機會完工啟用，讓這個暑假來到哈瑪星的民眾，能有更多快樂、美好又有意義的回憶。