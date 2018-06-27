〈南部〉8條無障礙遊程 屏縣推暑期免費

2018-06-27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了鼓勵行動不便的身障者、長輩與家人一起出遊，屏東縣政府透過實地訪查，結合了友善餐廳與旅遊復康巴士服務，推出八條「食在遊趣」輕旅遊路線，只要符合相關規定，在暑期還有免費服務專案。

透過手機App 前往友善餐廳

八條遊程包含了吾拉魯滋部落、涼山遊憩區、霧台谷川大橋、竹田驛園、大鵬灣、國立海洋生物博物館、高山巖、鵝鑾鼻公園等景點，民眾還可以透過手機App「友善屏東好餐廳」前往景點鄰近的友善餐廳。

為了宣導友善輕旅遊路線計畫，縣府社會處昨天特別邀請患有「脊髓型肌肉萎縮症」小六生趙致翊全家人率先體驗。

趙爸爸說，過去要出遊簡直是「不可能的任務」，事前要一一打電話確認餐廳、訂車、訂旅館，這次體驗縣府推出的一日遊行程，他們全家從小孩到阿公阿嬤，一起搭乘旅遊復巴到吾拉魯茲部落，走訪萬金教堂並在吾拉魯滋部落騎乘手搖車，參加咖啡烘焙DIY活動，老幼都玩得很開心，他也輕鬆很多。

2身障者4人同行 1人滿65歲享優惠

縣府表示，暑假期間為了鼓勵身障者結伴出遊，縣府推出「銀夏二四六」方案，周一至周四間叫車，只要有兩位身障朋友、相約四人以上同行、其中一名身障者年滿六十五歲以上，就可享免費，即日起開放屏東縣民報名，最遲必須在預定出發日前三天報名，每日出發人數以額滿為限，其餘時間收費以每公里五元計價，詳情可洽屏東縣社會處。