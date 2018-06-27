〈南部〉關山舊站百歲 7月1日辦市集慶生

2018-06-27

郵輪式蒸氣列車停靠 活動迎賓

〔記者王秀亭／台東報導〕關山舊火車站將滿一百歲，關山鎮公所搭配台鐵郵輪式蒸氣列車駛經關山，七月一日舉辦一系列慶祝活動，有蒸汽火車停靠、火車舊物回顧展，更結合在地農產特色，開放民眾「關山好米」免費包便當，在地青農們要以市集形式，展現屬於小鎮的文創氣息。

關山舊站原名里壠驛或關山驛，一九一九年台東製糖株式會社鋪設台東至里壠間窄軌糖業鐵道正式通車並設站，一九八○年因花東鐵路拓寬，成為貨運服務處，後取消使用而閒置，是東部鐵路幹線目前僅存的「和洋折衷」車站，其形制參照日本家宅民戶格局，外型則為法國公共建築樣式，經地方人士爭取，二○○二年公告列為台東縣歷史建築類珍貴文化資產，是花東縱谷鐵路線上必訪之地。

關山鎮公所農業觀光課長彭成豐表示，為慶祝舊站一百周年，選在郵輪式蒸汽列車停靠關山時，以系列活動，讓民眾認識在地特色，七月一日上午九時至下午一時，在舊站前有關山好物慢時光，是由一群返鄉務農的在地年輕人，透過市集，呈現近年來各自發展出的特色農產及加工品，與民眾互動交流。

結合農產 推出關山好米做便當

為呈現關山重要農產「稻米」及知名的關山飯包，推出關山好米做便當、親子同樂包便當等免費便當DIY，讓民眾使用在地好米，親手自由搭配出獨一無二的專屬飯包，成品還可當場享用或打包回家；「親子同樂包便當」比賽則是限額一百名，優勝者可獲神秘好禮。

彭成豐表示，會場還有人氣女歌手繆以欣、瑪奇朵樂團、里壠社區發展協會舞蹈班、中福社區跳鼓陣等演出，開放民眾一起到關山同樂。