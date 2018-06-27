〈南部〉麻豆文旦將採收 揪大學生打工

2018-06-27

〔記者王涵平／麻豆報導〕麻豆文旦預計八月底開始採收，因應農業缺工，麻豆公所與台灣首府大學攜手成立「麻豆文旦採收同盟」，媒合轄區大學生到柚園打工，共創地方產官學合作新模式。

預計八月底進採收期 缺工問題再現

麻豆文旦預計八月底、九月初進入採收期，但因農村人口老化及青年務農斷層，常面臨採收工人短缺問題。

年長果農指出，採收文旦後，還需要搬運、整理、分類、包裝、寄送，工作繁瑣，粗重程度不在話下，從年輕做到現在，有些實在體力上已做不來，如果家人沒辦法幫忙，就一定要雇用臨時工，目前依工作內容、時間，一天工資從一千到二千元不等，但熟手也慢慢退休，有錢不一定雇得到人。

公所邀台首大 媒合學生採柚賺錢

麻豆區長孔慶瑤表示，轄區文旦種植面積八百多公頃，每年面對季節性採收、風災前搶收、長期勞力及技術性勞力需求，熟手工人漸漸退休，柚農苦無人力。因此，今年由公所邀集轄區台灣首府大學媒合大學生利用課餘時間協助採柚，兼差賺錢，也累積工作經歷，紓解文旦採收需工問題。

聽聞可採柚打工，有台首大學生直覺回答「很累吧」，也有學生說「如果工資不錯，短期打工可以試看看」。麻豆區公所表示，設立「文旦採收同盟平台」提供柚農、產銷班及農場免費登記缺工服務，相關資訊可洽詢專線（06）5719830、5713507。