〈南部〉空品淨區納空污執法 最快明年初上路

2018-06-27

近期將公告26處空品維護區

〔記者陳文嬋／高雄報導〕立法院三讀通過空污法修正案，環保局近期將公告廿六處空品維護區，納管國內五大港中空污排放量最高的高雄港，更全國首創納入空污前廿大工廠，有合格標章車輛才能進入，並限制高污染柴油車，最快預計明年初上路，違者最高可罰六萬元。

全國首創納入空污前20大廠

高市環保局全國首創「高雄市環境維護管理自治條例」，首度將空品淨區納入空污執法，近來立法院三讀通過空污法修正案，授權地方劃設空氣品質維護區，限有合格標章車輛進入，禁止高污染柴油車進入。

環保局推動高雄港、澄清湖風景區及中區、南區、仁武、岡山四座焚化廠，更全國首創納入空污前廿大廠，包括中油、中鋼等，將優先推動國營事業，再擴及空污前廿大工廠，劃設為空k2氣品質維護區。

高污染柴油車不得進高雄港

以全國最大的高雄港最受矚目，是國內五大港空污排放量最高，氮氧、硫氧化物均超過一萬多噸，尤其高市每天有三萬輛柴油車趴趴走是全國第一，其中每日從外縣市進出港的柴油車有二．五萬輛次，產生PM2.5占高市總排放量約一成一，管制高污染柴油車不得進港。

值得一提的是，澄清湖是水源地兼具觀光勝地，曾被譽為台灣第一風景區，每年觀光人潮逼近二百萬人潮、超過十二萬輛車輛入園，澄清湖原本是空品淨區，將劃定為空品維護區，環保局另管制四座焚化廠，未來運送外縣市垃圾入廠的柴油車，必須取得合格標章才能進廠。

環保局表示，高市已汰換六十五萬輛二行程機車，目前尚有十八萬輛二行程機車，民眾只要定期檢驗合格，就能有條件進入空品維護區，另一、二、三期柴油車取得合格標章，就能有條件進入空品維護區，反之則禁止進入空品維護區，經檢測不合格者，可依空污法開罰五百至六萬元，若限期未完成改善，得按次處罰至改善為止。