〈台北都會〉北北基圖書共享 「一證通」上路

2018-06-27

一張借閱證借遍176個圖書館

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立圖書館繼今年一月與新北市立圖書館合作，持有借閱證便能在雙北圖書館借書，北市圖昨宣布，即起「北北基一證通用」服務正式上路，三市申辦民眾手持同一張借閱證，便能借遍北北基一七六個圖書館、多達一千六百萬冊圖書，但對於「甲地借乙地還」的服務，北市圖坦言物流費用昂貴，暫不推行。

暫不推 「甲地借乙地還」服務

據北市圖統計，去年每一百位借閱人中有廿三位來自新北，新北民眾一年從北市借閱多達一百三十萬冊圖書。

今年初啟用雙北市一證通用服務，雙北民眾凡在雙北任一圖書館或閱覽室辦理借閱證，透過「網路申請．臨櫃過卡」開通，就可用一張借書證借遍雙北圖書館，市圖統計，一月至五月底止，申請人數達兩萬五七五二人。

新北市去年便與基隆合作，在新北申辦借閱證可通用北北基三市，北市卻僅能在雙北使用，北市圖經過與基隆市的討論，達成協議，北市圖課長陳慧俐表示，此次與基隆市公共圖書館合作，三市民眾共享多達一千六百萬冊的圖書及電子資料。

配合擴大借閱服務，北市圖指出，三市圖書館與全家便利商店合辦「北北基閱讀有禮」活動，即日起至九月卅日止，在全家便利商店借還書，就有機會抽中五十元購物金，名額限六百位。

由於借書只能原地借還，台北借台北還、新北借新北還，有民眾希望能甲地借、乙地還，借書更方便，陳慧俐說，新北借閱量相當高，評估過物流費用一年要八百萬元，費用高，也考量書籍被借到基隆或新北較偏遠之處，影響流通率，因此暫無推動時程。