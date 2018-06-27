〈台北都會〉世足熱 共享機車推夜貓優惠

2018-06-27

6/28～7/8深夜前20分鐘免費

〔記者黃建豪／台北報導〕世界盃足球賽熱潮吸引不少球迷熬夜看球，台北市共享電動機車業者WeMo Scooter發現深夜租借數量增加，首次推出夜貓優惠專案，六月二十八日起至七月八日，以及七月十五日世足總決賽當天，深夜時段租借前二十分鐘免費，對於本身沒有車輛，但半夜想出門看球的民眾，相較於計程車可省下一筆交通費。

7/15冠軍賽 晚間6點起優惠

因世足比賽多在台灣深夜時間開踢，捷運、公車皆已停駛，若沒有私人交通工具，除計程車外，就只能選擇共享運具YouBike或WeMo Scooter。WeMo Scooter發現，夜晚租借高峰平常多在晚間七時至八時，但近日卻延後到深夜十一時至凌晨三時，租借數量甚至比以往成長近一倍，推測主因是許多人熬夜聚會看球賽，深夜交通需求量變大有關。

但YouBike方面，微笑單車公司表示，今年四月到六月民眾的夜間使用率並沒有顯著成長，可能因YouBike受天候影響較大，尤其台北市近期天候相當不穩定，夜間常會下雨。

WeMo Scooter表示，共享電動機車只要透過手機App註冊後就能使用，並可掌握距離最近可租借的機車，且二十四小時不打烊、在一般公用機車停車格、停車場可隨租隨還，車內還備有兩頂安全帽，因此深夜臨時用車較受夜貓族青睞，且WeMo Scooter服務範圍已擴大到文山區以外的台北市十一個行政區，全市共有一千台電動機車可租借。

WeMo Scooter 指出，分析使用者多以十五分鐘內的短租為主，因此夜貓專案將於六月二十八日起至七月八日止，深夜十一時至隔天上午六時，採租借前二十分鐘免費，且不限租借次數，並加碼於七月十五日世足冠軍賽當天，晚上六時至隔日上午六時，共十二小時騎乘WeMo Scooter前二十分鐘免費。