〈台北都會〉「小戶長」當家 新北4年多來6271件

2018-06-27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市各戶政事務所自二○一四年起，每月透過戶役政系統比對清查轄區「小戶長」，至今已發現六二七一件，民政局戶政科科長顏耀明說，「小戶長」還未成年，卻肩負起一家之主的責任，往往都是有家庭變故，因此發現後，都會通報社會局、區公所進行了解，提供必要的資源媒合協助。

戶政通報社會局 協助有變故家庭

顏耀明說，法令未規定戶長年齡限制，加上現在戶籍遷移只要到遷入地辦理即可，因此，當戶內的成年人遷出戶籍地，就可能在原戶籍獨留未成年，而成為小戶長；去年就有一名九歲的小惠（化名），因父母離異後與母親同住，母親是尚未取得台灣國籍的新住民，且戶內沒有其他成年人口，被迫提早升格為「戶長」。

經了解，得知小惠母親從印尼嫁來台灣，因先生外遇離婚收場，先生帶走所有存款，並將戶籍遷走，留下小惠與母親，經濟陷入困境；小惠的母親雖然想工作，卻還沒有身分證，在戶所協助下向移民署申請取得定居證後，終於在去年十一月初設戶籍，正式拿到身分證，小惠也才卸下「小戶長」身分。

顏耀明解釋，戶長有各項權利與法律義務，「小戶長」沒有足夠能力妥適履行，暴露出家庭高風險。若發現類似小惠的個案，都會立即通報市府高風險服務管理中心，聯繫區公所安排里幹事、社工家訪，協助申請中低收兒少補助及引介民間資源。