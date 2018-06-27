〈台北都會〉公墓遷葬變員山公園 溜滑梯長20米

2018-06-27

佔地2.9公頃 打造親子樂園

〔記者邱書昱／新北報導〕公墓遷葬打造大型公園！新北市中和區的員山公園昨天完工啟用，新北市長朱立倫前往視察遊具設施。公園面積共二．九公頃，包含滑草坡、滑索道，還有長達廿公尺的溜滑梯，成功營造成大小朋友喜愛的遊憩園區。

員山公園原本是大型公墓，新北市政府新建工程處指出，民政局在二○一六年啟動公墓遷葬計畫改善市容，結合舊有公園的一．二公頃、新闢公園一．七公頃，提供民眾休憩的新選擇。

滑草坡、滑索道 刺激好玩

新工處表示，公園興建從去年八月動工，由於公園地勢高低起伏，施工團隊依地勢打造長廿公尺彩繪溜滑梯，挑高設計搭配緩衝道，而旁邊的滑草坡是以人工草皮鋪成，還有十五公尺的室外滑索道，除了小朋友能夠玩耍外，連大人也能夠體驗。

新工處說，園區內種植三百廿八株喬木，保留原生樹種，並配合節氣植栽，隨著氣候變化更換顏色；一旁的景觀台能夠俯瞰中和區的夜景、遠眺一○一，同時重視生態保水、透水及雨水回收利用。

另外，仍有部分私有墓地沒有遷葬，以竹圍籬遮蔽做區隔，並以植栽等方式將舊公園融入新的園區。

朱立倫表示，第六公墓順利遷葬打造成親子公園，同時也與員山公園地貌結合，工程總經費六四○四萬元由市府負擔，公園與歷史遺跡「海山神社」和五聖靈濟寺結合，連接舊有的國防管理學院周邊廊帶，將成為公有地活化繁榮的典型範例。