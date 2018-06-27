〈台北都會〉明年禁一次性吸管 業者︰盼「綠色採購」更多選擇

2018-06-27

推動多樣化環保吸管

〔記者周彥妤／台北報導〕環保署日前預告，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大類共八千家業者，自明年七月一日起，不得提供內用者一次用塑膠吸管，引起外界連日熱議如何飲用珍珠奶茶。最先受規範的業者表示，環保當道，配合政策實行沒問題，但盼望政府推動「綠色採購」，健全取代一次用塑膠吸管的市場；環團則認為，環保習慣是時間養成問題，不妨「以口就杯」，非得用吸管再用可重複使用的不鏽鋼、玻璃吸管等。

環保署管制塑膠吸管期程，採循序漸進策略，自明年七月一日，「公部門」、「學校」、「百貨公司及購物中心」與「連鎖速食店」四大類業者，「內用」飲品不得提供一次用塑膠吸管；二○二○年，所有餐飲店，內用飲品不得提供一次用塑膠吸管；二○二五年，「全面限用」一次用塑膠吸管，意即外帶吸管該年才禁用；二○三○年，「全面禁止提供」一次用塑膠吸管。

針對明年起特定業者禁用塑膠吸管議題，麥當勞表示，會配合政府政策方向，積極研議免用塑膠吸管相關配套方案，紙吸管是麥當勞的考量之一。

記者走訪百貨公司美食街、連鎖速食店，不少第一線餐飲業者談到，政策要推行，當然一定配合，但希望政府循序漸進推動限用、禁用時，也務必扮演居中活絡取代一次用器市場的角色，讓市面上的環保吸管有更多選擇，舉凡玻璃、不鏽鋼吸管等，方便業者「綠色採購」；至於外帶，除了鼓勵民眾自備吸管、直接啜飲；若是真的不得已，一定要用吸管，再改用紙吸管等非塑膠器具。

環團：養成「以口就杯」習慣

綠色和平海洋專案主任顏寧則表示，環保需要養成時間，其實吸管是非必要的東西，很多飲料「以口就杯」即可，除非是長輩、小朋友、因病在身等族群，紙吸管終究是一次用器具，還是應列為最後選項。