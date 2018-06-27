〈台北都會〉新北行人保護時相號誌 圖像化更易懂

2018-06-27

板橋、樹林2處路口試辦

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通局為讓駕駛人更容易辨識設有行人保護專用時相的路口，率先在板橋區中山路、重慶路口，以及樹林區學勤路、大成路口，試辦圖像化行人保護專用標誌，縮短駕駛人判讀交通資訊的時間，交通局交通管制工程科科長陳建成表示，試辦計畫經過交通部核准，未來將觀察成效，決定是否在其他路口推動。

文字落落長 圖示讓人秒懂

陳建成說，為保護行人在沒有車輛干擾的情況下，安全、安心通過路口，新北市目前在六十六處路口設置行人保護專用時相，提供適當秒數的四方向路口全紅燈，方便行人快速交叉通過；但因目前行人保護時相沒有制式的牌面號誌，說明使用的文字又長，汽、機車駕駛可能沒有足夠的時間辨識，為了方便快速辨讀，特別將新設的圖像標誌送交通部同意後，在兩處路口試辦設置共八面。

陳建成解釋，板橋區中山路與重慶路口，因鄰近府中商圈及捷運府中站，各方向行人交通量都很大，白天已設置行人保護時相，同時透過對角線行穿線、標字與搭配行人專用號誌提醒行人通行；為強化路口辨識性與安全性，優先擇定試辦圖形取代傳統文字，減少駕駛人閱讀的時間。

另一處試辦地點在樹林區學勤路與大成路口，主要是學校周邊學童通行頻繁，經評估學童接送集中時段、通學路線及行人穿越交通量後，將已設置的行人保護時相，改為新式圖形標誌，提供學童更安全的步行環境。

交通局統計，全市目前六十六處行人保護時相路口，有卅一處在學校周邊，多由學校透過教育局提出申請，遍布在多處行政區，主要在上、下學的尖峰時段實施；另卅五處則是板橋、永和等區，行人量大的路口，多由里長反映後會勘設置。