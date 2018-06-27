〈北部〉明禮、花農兩日式官舍 獲指定歷史建築

2018-06-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮又新增兩棟學校日式宿舍為「歷史建築」。花蓮縣文化局昨天公告，包括明禮國小日式宿舍、花蓮高級農業學校舊校長宿舍，依文化資產保存法指定「歷史建築」。文化局表示，兩棟宿舍都是獨棟職員官舍，其中明禮國小已創校百年，老建築見證百年學校歷史發展。

文化局表示，目前縣內有卅多處日式木造宿舍被指定為歷史建築，包括學校教師宿舍、花蓮糖廠日式宿舍、也有鐵路局、法院、台鐵等機關宿舍，希望藉由指定歷史建築避免歷史遺跡遭破壞。

明禮國小宿舍維持原有規模

花蓮市明禮國小是在一八九七年十二月建立，原名「臺東國語傳習所奇萊分教場」，之後更名「花蓮港公學校」，戰後更名「明禮國小」，此次獲指定歷史建築的日式宿舍位於明禮國小對面，面積二百一十四坪，位於市中心精華地。登錄理由以宿舍群建築是學校歷史「不可分離的群體」，也承載學校百年歷史。目前建物地基、環境完整，是具規模的獨棟官舍，建物具有「和洋折衷風格」，格局及構造仍維持原有規模，具有花蓮地區日式宿舍的類型特色。

花蓮高農舊校長宿舍具稀少性

國立花蓮高農的歷史比明禮國小晚，花農創校於一九二一年，原名「花蓮港街立簡易農業學校」，舊校長宿舍位於花蓮市林森路二六○號。指定理由是建築物屬於獨棟的木造高級職官舍，長年做為校長宿舍使用，用料考究、工法細緻，具獨特、稀少性。