〈北部〉業者怨沒宣傳 縣府允組「品牌所」

2018-06-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕中興文創園區由宜蘭縣府接管至今，怎麼活化一直是個議題。園區育成業者透露，許多遊客走進園區，不認識育成業者，縣府宣傳未建立品牌、打出知名度，因此留不住人潮；縣府工商旅遊處回應，如何建立有力品牌，是未來招商重點，文化局則說，今年會建立「品牌所」，協助育成業者宣傳。

中興文創的興工一場、興工二場共有十五家育成業者，有木雕、陶藝製作等文創業者設攤，供遊客消費體驗，去年七月開始營運，業者抱怨，遊客走進育成中心，消費體驗意願不高，多數人不認識他們，顯現宣傳工作不足，欠缺有力品牌包裝，知名度當然有限。

將接掌園區招商的工商旅遊處指出，園區活化招商，成功關鍵是品牌的建立或導入，做得好才能將園區行銷出去，吸引更多人入園消費，由於園區屬文化資產，招商條件不被看好是個問題，具體招商方案將與文化局再研商。

文化局表示，園區修復好的建築，招商條件相對單純，尚未修復的建築如何招商有待討論，針對現有十五家育成業者，文化局將請專業公司協助品牌的推廣與育成，都按照既定流程處理，接下來會傾聽業者的想法力求完美，此外，今年打算成立「品牌所」，供業者展示作品，達到更好的宣傳效果，「品牌所」預定今年底發包後，兩至三年內完工啟用。